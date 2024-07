Uitgeputte Vingegaard doet niet mee aan Vuelta

Jonas Vingegaard doet dit jaar niet mee aan de Vuelta. De 27-jarige Deen van Visma - Lease a Bike was naar eigen zeggen uitgeput toen hij zondag in de Tour de France over de finish kwam in Nice.

"Ik ben moe, ik denk niet dat ik ooit eerder zo moe ben geweest na een grote ronde. Eerlijk gezegd ben ik uitgeput", zei Vingegaard voor de camera van Eurosport. "Natuurlijk wil ik terugkomen en opnieuw winnen. Maar ik denk dat ik nu wat rust nodig heb."

De Vuelta staat volgende maand al op het programma. "Helaas zal ik niet aan de start staan ​​van de Vuelta a España. Ik heb dit jaar andere prioriteiten, maar ik zal er in de toekomst zeker weer bij zijn", aldus de winnaar van de Tour in 2022 en 2023.

Grote afstand

"Het is een behoorlijke reis geweest, want het is nog maar 3,5 maand geleden dat ik de ergste crash uit mijn carrière heb gehad, waarbij ik bijna elk bot in de rechterbovenhoek van mijn lichaam heb gebroken en beide longen heb doorboord." Vingegaard kwam begin dit jaar hard ten val in de Ronde van het Baskenland. Het was lang de vraag of hij de Tour zou halen.

Vingegaard werd dit jaar tweede in de Ronde van Frankrijk, op grote afstand van Tadej Pogacar.