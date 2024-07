Aandacht voor Unilever en Amerikaanse politiek op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar Unilever. Het verzorgings- en levensmiddelenconcern is volgens persbureau Bloomberg aan eerste gesprekken begonnen met bedrijven die mogelijk de ijsjestak van het bedrijf willen kopen. Dat onderdeel, met onder andere de merken Magnum en Ben & Jerry's, kan tot 15 miljard pond (meer dan 17,8 miljard euro) waard zijn.

Investeringsmaatschappijen Advent, Blackstone en CVC hebben volgens bronnen belangstelling getoond in de ijsjestak van Unilever. Het formele verkoopproces begint naar verwachting in de tweede helft van dit jaar. De afsplitsing van de tak, die in maart werd aangekondigd, maakt deel uit van een bredere herstructurering van Unilever, dat donderdag met kwartaalcijfers komt.

Daarnaast houden beleggers de politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten in de gaten. De Amerikaanse president Joe Biden liet zondag weten dat hij afziet van een tweede termijn van vier jaar. Kort na de bekendmaking, sprak Biden zijn steun uit voor vicepresident Kamala Harris om hem te vervangen als kandidaat namens de Democratische Partij tijdens de verkiezingen in november. Biden blijft wel aan als president tot de verkiezingen.

Kwakkelend herstel

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin van de drukke week. Vrijdag zakte de hoofdindex nog 1 procent. Vooral de aandelen van luchtvaartbedrijven stonden eind vorige week onder druk door de wereldwijde IT-storing. Later deze week komen onder meer verfconcern AkzoNobel, telecombedrijf KPN, uitzender Randstad, chipbedrijf ASMI, luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bouwconcerns BAM en Heijmans met cijfers. Buiten Nederland zijn onder meer Google-moederbedrijf Alphabet, elektrische autofabrikant Tesla en frisdrankconcern Coca-Cola aan de beurt.

De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio verloor 1,2 procent en zakte daarmee voor het eerst in drie weken onder de 40.000 punten. De beurs in Shanghai daalde 1 procent, ondanks de verrassende renteverlagingen in het land. De Chinese centrale bank verlaagde de belangrijkste rentetarieven om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter met een plus van 0,7 procent.

De euro was 1,0881 dollar waard, tegen 1,0888 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 80,56 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 83,11 dollar per vat.