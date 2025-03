Val kost shorttrackers medaille op gemengde aflossing bij WK

BEIJING (ANP) - De gemengde aflossingsploeg heeft geen medaille behaald bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Beijing. Teun Boer, Daan Kos, Michelle Velzeboer en Xandra Velzeboer eindigden als vierde en laatste in de finale. Door een val van Xandra Velzeboer in leidende positie was het Nederlandse team ineens kansloos voor een medaille.

Canada profiteerde en schaatste naar het goud. Italië pakte zilver en Polen won het brons.

De Nederlandse ploeg moest voor de start een tegenvaller incasseren, omdat Jens van 't Wout niet kon meedoen. Hij had te veel last van een enkelblessure, opgelopen in de halve finales van de aflossing. De winnaar van het brons op de 500 meter zou zondag ook nog in actie komen op de 1000 meter.