Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) vindt dochter te jong om Grey's Anatomy te kijken

Ellen Pompeo, bekend van haar rol als Dr. Meredith Grey in Grey's Anatomy, heeft in een interview met Jimmy Kimmel Live verteld dat ze haar 10-jarige dochter, Sienna May, nog niet toestaat de show te kijken. "Ze is tien en ik denk niet dat ze klaar is om haar moeder in haar ondergoed op tv te zien," aldus Pompeo.

Hoewel haar oudste dochter Stella Luna de serie al wel heeft gezien, vindt Pompeo dat Sienna nog te jong is. "Het is gewoon te veel op dit moment," legde ze uit. Pompeo benadrukte ook het belang van sterke rolmodellen voor haar dochters, die een Afro-Amerikaanse achtergrond hebben.

Pompeo, die in 2023 haar rol als vaste castlid in Grey's Anatomy op een lager pitje zette om meer tijd met haar gezin door te brengen, werkt momenteel aan een nieuwe Hulu-serie getiteld Good American Family, die op 19 maart in première gaat.