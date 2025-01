Van Aert alsnog naar WK veldrijden

HOOGERHEIDE (ANP) - Drievoudig wereldkampioen Wout van Aert neemt volgende week zondag toch deel aan het WK veldrijden in het Franse Liévin. Voor de 30-jarige Belg zou, zoals eerder aangekondigd, met de wereldbekerwedstrijd van Maasmechelen zaterdag zijn seizoen op de crossfiets zijn afgesloten.

"Na zorgvuldige gesprekken met de Belgische bondscoach en Head of Performance Mathieu Heijboer van Team Visma-Lease a Bike is besloten om aan de start te verschijnen", meldt zijn ploeg op de website. Ook de Belgische wielerbond meldde in een korte verklaring zijn deelname.

Daarmee heeft de Nederlandse topfavoriet Mathieu van der Poel alsnog een serieuze uitdager. Dit seizoen troffen ze elkaar slechts tweemaal, beide keren was de Nederlander de sterkste. In Maasmechelen bedroeg het verschil ruim een minuut.

Van Aert heeft altijd gezegd het WK dit jaar niet te rijden, omdat hij zich volledig wil voorbereiden op de voorjaarsklassiekers.