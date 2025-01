Van der Poel met 'beste papieren' op jacht naar recordboeken

HOOGERHEIDE (ANP) - Winnen in Hoogerheide, traditiegetrouw de laatste wedstrijd voor het WK veldrijden, is geen garantie voor succes, merkte Mathieu van der Poel zondag op. "Ik heb WK's verloren terwijl ik hier heel sterk reed en een wereldtitel gepakt na een heel matige cross hier", vertelde de zesvoudig wereldkampioen na zijn overtuigende zege in de laatste wereldbekercross van het seizoen. "Maar uiteraard heb ik de beste papieren."

Zondag wacht in het Franse Liévin een titelstrijd op een vrijwel onbekend parcours. Niemand lijkt ook maar in de buurt te komen van Van der Poel. De Belg Michael Vanthourenhout, die zondag de eindzege in de wereldbeker veiligstelde, finishte in Hoogerheide als tweede op meer dan anderhalve minuut na de winnaar. "Maar de wedstrijd moet nog wel gereden worden, we beginnen straks weer vanaf nul." Bovendien meldde eeuwige rivaal Wout van Aert zondag alsnog naar Liévin af te reizen. De drievoudig wereldkampioen uit België was niet van plan deel te nemen.

De generale was in ieder geval goed. "Een enorm zware wedstrijd waarin ik mijn ding heb kunnen doen. En waarin de pijn aan mijn rib niet erger is geworden." Eind december liep hij bij een val in een cross in Loenhout een ribbreuk op waardoor hij in totaal deze winter maar zeven crossen reed. Die won Van der Poel wel allemaal. "Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik heb nu een paar zware trainingsweken gehad in Spanje. In het verleden had ik na zo'n periode niet aan een dubbelprogramma in het weekeinde erna moeten denken." Hij won zaterdag in Maasmechelen.

Zevende wereldtitel

Een zevende wereldtitel ligt voor het grijpen. Daarmee zou Van der Poel de Belgische recordhouder Erik De Vlaeminck evenaren. "Het WK is uiteraard het hoofddoel van deze winter. In de eerste plaats wil ik nog eens wereldkampioen worden, maar een stukje geschiedenis schrijven is ook leuk. Dat idee is bij mij eigenlijk vorig jaar pas gaan leven. Het record staat al heel lang, dat betekent wel iets."

Midden in de trainingsperiode in Spanje werd hij dertig. "Een beetje een wake-upcall, ik ben geen twintiger meer. Maar ik denk nog zeker twee, drie jaar op de toppen van mijn kunnen te zijn. Verder weet ik het niet. Het houdt natuurlijk een keer op."