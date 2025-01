Dodental in Libanon door Israëlisch vuur loopt op

BEIROET (ANP/AFP) - Het dodental in het zuiden van Libanon als gevolg van een Israëlische aanval is opgelopen naar 22, aldus het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook vielen er 124 gewonden.

Onder de doden zijn volgens het ministerie zes vrouwen en een militair.

Israëlische troepen openden volgens Libanon zondag het vuur toen door de oorlog ontheemde inwoners probeerden terug te keren naar huis. De slachtoffers vielen in negentien verschillende plaatsen.

Verklaring

Het Israëlische leger zei in een verklaring dat het waarschuwingsschoten afvuurde na "bedreigingen van naderende verdachten", maar zei niet of er mensen waren geraakt.

Hezbollah en Israël sloten in november een deal over een staakt-het-vuren. Volgens die afspraak zou Israël zondag zijn troepen moeten hebben teruggetrokken uit het zuiden van Libanon. Vrijdag kondigde Israël echter een vertraging in die terugtrekking aan.