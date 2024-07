Van Aert denkt door te kunnen in Tour de France ondanks snijwond

LE LIORAN (ANP/BELGA) - Wielrenner Wout van Aert hoopt donderdag gewoon van start te gaan in de twaalfde etappe van de Tour de France. De 29-jarige Belg van Visma - Lease a Bike liep bij een val in de elfde rit een snijwond aan zijn arm op.

"Daar heb ik best veel last van", zei Van Aert bij Sporza. "Het doet pijn, maar ik wil proberen donderdag te starten. We zien dan wel hoe het loopt."

Van Aert schatte op 45 kilometer van de streep een bocht verkeerd in, waardoor hij tegen het asfalt ging. "Ik ging er veel te snel in, kon niet meer tijdig remmen. Ik wist wel dat ik goed gevallen was, maar heb na de aankomst toch snel de dokter opgezocht. Vooral om breuken uit te sluiten en die zijn er niet."

Etappewinnaar Vingegaard

"Die diepe wond zal wel weer tijd vragen om te herstellen, maar ik zal wel verder kunnen. Vandaag heb ik de rit ook kunnen uitrijden. Vooral op de hobbels en in de afdalingen had ik pijn, maar ik kon ook gewoon fietsen", aldus Van Aert.

De etappe werd gewonnen door Jonas Vingegaard, ploeggenoot van Van Aert, voor geletruidrager Tadej Pogacar.