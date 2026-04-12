Van Aert klopt Pogacar in Parijs-Roubaix, Van der Poel vierde

ROUBAIX (ANP) - Wout van Aert heeft voor het eerst Parijs-Roubaix gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma - Lease a Bike was na 258,3 kilometer tussen Compiègne en Roubaix medevluchter Tadej Pogacar uit Slovenië te snel af in de sprint op de wielerbaan in Roubaix. Drievoudig winnaar Mathieu van der Poel eindigde na een lange achtervolging door lekke banden op ongeveer een halve minuut als vierde.

Het is het tweede zogenoemde monument voor Van Aert. Hij won in 2020 Milaan-Sanremo. De Belg werd eerder al tweede (2022), derde (2023) en vierde (2025) in de 'Hel van het Noorden'.