Trump zegt dat blokkade Straat van Hormuz maar even duurt

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - President Donald Trump heeft aangekondigd dat de marine de Straat van Hormuz sluit en er onder meer mijnen gaat ruimen. De hele operatie die Trump voor ogen heeft, duurt volgens hem niet lang. Volgens Trump zijn veel landen bereid te helpen. Zo zouden Groot-Brittannië en andere landen mogelijk mijnenvegers sturen.

Trump zei dat er al twee Amerikaanse mijnenvegers door de zeestraat zijn gevaren zonder lastig te zijn gevallen. Iran ontkent dat er recent Amerikaanse marineschepen gepasseerd zijn.

Trump herinnerde eraan dat ook de NAVO heeft verklaard behulpzaam te kunnen zijn om de scheepvaart in de strategische zeestraat weer op gang te helpen. Afgelopen week zei NAVO-chef Mark Rutte dat de verdragsorganisatie bereid is te helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz. "Als de NAVO kan helpen, zullen we dat natuurlijk doen", aldus Rutte.

Sinds het begin van de grote Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran is de zeestraat door Iran gesloten.