Van Aert met andere status naar Ronde van Vlaanderen

DEN BOSCH (ANP) - De Belg Wout van Aert staat dit jaar net onder de grootste kanshebbers voor winst in de Ronde van Vlaanderen. De kopman van wielerploeg Visma - Lease a Bike beseft dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar momenteel hoger worden ingeschaald. "Voor mij is het nieuw om niet als absolute favoriet naar de Ronde van Vlaanderen te gaan", zegt hij op de website van het Nederlandse team. "Dat neemt niet weg dat ikzelf en de rest van de ploeg extreem gemotiveerd zijn om er zondag een mooie koers van te maken."

Van Aert, die vorig jaar 'de Ronde' door een blessure miste, bereidde zich op hoogte voor op Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Dit jaar heb ik opnieuw gepiekt naar de kasseimonumenten en volgens mij hebben we afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen - hoe teleurstellend de uitkomst ook was - bewezen dat we als ploeg klaar zijn om de strijd aan te gaan." Van Aert werd in gezelschap van twee ploeggenoten geklopt in de sprint door de Amerikaan Neilson Powless.

Matteo Jorgenson geldt als schaduwkopman en leidde het team vorig jaar toen Van Aert ontbrak. "Ik reed voor de overwinning, maar brandde mezelf op door achter Mathieu van der Poel aan te jagen. Dit jaar wil ik opnieuw zo ver mogelijk in de finale komen. We zullen zien wat dat uiteindelijk oplevert", zegt de Amerikaan.

Ploegleider Grischa Niermann verwerkte de tegenvaller van woensdag toen de ploeg na veel machtsvertoon naast de zege greep." We hebben inmiddels de tijd gehad om naar positieve zaken te kijken. We hebben ons plan om de koers vroeg in handen te nemen en aan te vallen perfect uitgevoerd en het peloton grotendeels onze wil opgelegd. Dat is waar wij voor staan", aldus de Duitser.