Van Aert met Van Baarle en Benoot in Amstel Gold Race

DEN BOSCH (ANP) - De Belgische kopman Wout van Aert van Visma - Lease a Bike start zondag met zijn landgenoot Tiesj Benoot en met Dylan van Baarle in de Amstel Gold Race. Van Aert en Benoot rijden eerst nog vrijdag de Brabantse Pijl, meldt de ploeg.

In de Amstel Gold Race krijgen de drie wielrenners hulp van de Britten Ben Tulett en Daniel McLay, de Belg Tosh Van der Sande en de Hongaar Attila Valter.

"De omschakeling van kasseien- naar heuvelklassiekers mag niet worden onderschat. Die combinatie is voor maar weinig renners weggelegd, maar als iemand het kan, dan is het Wout. Dat heeft hij al bewezen", wijst ploegleider Frans Maassen naar de overwinning van Van Aert in 2021.

"Als Nederlandse wielerploeg rijden we voor het thuispubliek", zegt Maassen. "Hopelijk trekken we de stijgende lijn van de laatste weken door. Tiesj was vorig seizoen al goed in de heuvelklassiekers en heeft er dit jaar echt naartoe geleefd. Hopelijk kan Tulett zich aansluiten bij onze twee vooruitgeschoven pionnen."