Nieuwe technologie: Van Aert past bandendruk aan tijdens het fietsen

Wielerminnend Nederland zit vandaag voor de buis om het peloton door de plassen en over de kletsnatte kasseien te zien stuiteren. Favoriet Wout van Aert gebruikt daarbij een nieuw foefje. Hij is van start gegaan in Parijs-Roubaix met een fiets die is uitgerust met het Gravaa-systeem, waarmee hij tijdens de wedstrijd zijn bandenspanning al fietsend kan aanpassen.

Zaterdag won de Française Pauline Ferrand-Prévot, net als Van Aert van wielerploeg Visma - Lease a Bike, de vrouwenwedstrijd met dat systeem. Ferrand-Prévot was er bijzonder lovend over.

Gravaa is een systeem dat is ingebouwd in de wielnaven om tijdens het fietsen de bandendruk te laten zakken en stijgen. Het wordt bediend met knoppen op het stuur. Het grote voordeel is dat je dus altijd met een ideale bandendruk kunt rijden: lager op de kasseien voor extra comfort en minder weerstand, hoger op de verharde weg zodat je daar minder van je snelheid verliest.

Zijn ploeg experimenteerde er in 2023 al mee, maar toen wilde Van Aert er nog niet aan.