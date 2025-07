Van Aert terug op berg waar mooie herinneringen liggen

MONTPELLIER (ANP) - Wout van Aert is de laatste winnaar van een rit in de Tour de France die over de Mont Ventoux voerde. De finish lag in 2021 niet op de top van de befaamde berg, die die dag wel twee keer moest worden beklommen. "Natuurlijk kijk ik uit naar deze rit", sprak de Belg van Visma - Lease a Bike voor de start van de zestiende etappe bij tv-zender Sporza. "Het is een mooie beklimming en ik heb er mooie herinneringen aan. Maar dat zegt niets over vandaag. Elke rit is anders."

"Die dag viel alles samen", keek Van Aert terug op een van zijn mooiste overwinningen. "Het is niet heel waarschijnlijk dat het nu ineens opnieuw zal gebeuren. Mijn benen zijn goed, maar ik denk ook dat ik ooit al beter heb gereden."

Van Aert zal ook moeten denken aan de belangen van zijn kopman Jonas Vingegaard, de Deen die tweede staat in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. "Hij blijft hoofdzaak in de ploeg. Er staat er maar één voor hem. Het is logisch dat we inzetten op het klassement."