Van Aert ziet geduld in Vuelta beloond en heeft ritzege binnen

CASTELO BRANCO (ANP/BELGA) - Na zijn derde plaats op zaterdag en tweede plek van zondag, viel alles in de derde etappe in de Ronde van Spanje wel de goede kant op voor Wout van Aert. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike bleef in de massasprint in Castelo Branco de Australiër Kaden Groves en de Spanjaard Jon Aberasturi voor. Het was voor Van Aert zijn eerste zege sinds zijn harde crash in maart in Dwars door Vlaanderen.

"Het was het waard om geduldig te blijven", zei Van Aert in een eerste reactie. "Het is best een tijdje geleden dat ik mocht juichen. Dit voelt zo goed."

Zondag waren de rollen nog omgedraaid en ging de zege in de sprint naar Groves. "Mijn plan was het tegenovergestelde te doen van gisteren, maar toch mijn sterkte te gebruiken en vroeg aan te gaan. Ik denk dat ik hem verbaasde door nog voor het bord van de 200 meter voor de finish te gaan. Het ging licht bergop, maar toch met veel snelheid. Dit was de ideale sprint voor mij."

Van Aert heeft dankzij bonificatieseconden de rode leiderstrui nog steviger in bezit, maar hij verwacht niet dat dat na de eerste bergrit van dinsdag nog steeds zo is. "Morgen is het helaas gedaan met de pret", zei hij lachend. "Ik zal dan met plezier mijn leidersrol in de ploeg doorgeven aan Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks. Het is een superzware slotklim, het wordt echt moeilijk voor mij om de trui te behouden. Ik ga er nog één keer van proberen te genieten."