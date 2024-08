Over de Beauty-Premium en de Bimbo-straf

Vrouwen hebben 'gelijk' als ze hun best doen niet te dik te worden en er aantrekkelijk uit te zien. Niet voor zichzelf of om indruk te maken op de relatiemarkt, maar voor hun loopbaan.

Allereerst is er de (tamelijk schokkende) relatie tussen gewicht en salaris. Er zijn diverse onderzoeken gedaan die aantonen dat vrouwen worden gestraft als hun gewicht hoger is dan het gemiddelde.

Bij mannen is het verband tussen gewicht en salaris anders. Voor mannen blijkt het salaris vaak te stijgen met het gewicht, tot een bepaald punt. Dunne mannen verdienen gemiddeld minder dan mannen met een gemiddeld gewicht, terwijl dit bij vrouwen juist omgekeerd is.

Dan is er ook nog de "beauty premium" houdt in dat aantrekkelijke mensen een hoger salaris kunnen verdienen, met schattingen die variëren van 10% tot 20% meer dan minder aantrekkelijke individuen. Dit effect is niet beperkt tot specifieke beroepen , maar kan in verschillende sectoren worden waargenomen. Daarnaast kan aantrekkelijkheid ook bijdragen aan een hogere zelfwaardering en betere interpersoonlijke relaties, wat indirect kan leiden tot een hoger inkomen.

Maar je kunt als vrouw ook te knap zijn, blijkt. Als je alle aanwezigen in een vertrek - mannen en vrouwen - naar lucht laat happen door je uiterlijk kan je slachtoffer worden van het Bimbo-effect . Dat treedt op dat je uiterlijk mensen laat denken dat je te mooi bent om te kunnen denken en werken. Het bimbo-effect ertoe leiden dat aantrekkelijke vrouwen minder serieus worden genomen of dat hun capaciteiten worden onderschat. Dit kan resulteren in minder kansen op promotie of zelfs in het geheel minder kansen op werk, ondanks hun competenties. Onderzoek heeft aangetoond dat aantrekkelijke vrouwen minder vaak worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan minder aantrekkelijke vrouwen, wat suggereert dat er een negatieve bias kan bestaan tegen aantrekkelijke vrouwen in bepaalde professionele omgevingen.