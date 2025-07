Van Aert ziet kansen in vierde etappe met 'moeilijke finale'

AMIENS (ANP) - Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op een ritzege in de Tour en de vierde etappe, van Amiens naar Rouen, is er dinsdag een die past bij de Belg van Visma - Lease a Bike. "Ik sta hier met veel ambitie. Het is een zware rit met een moeilijke finale", vertelde Van Aert voor de start in Amiens bij de NOS.

Toch zijn er twijfels bij Van Aert, die door ziekte niet topfit aan de start van de Tour verscheen. "Tot nu toe had ik de benen nog niet, maar ik blijf vertrouwen houden", vertelde hij, twee dagen nadat hij er in de eveneens lastige tweede etappe nog niet aan te pas was gekomen. "Als we zagen hoe hard het daar al ging en hoe de groep al uitgedund was, dan is het eerst zaak om erbij te zitten. Op zijn minst ook met Jonas (Vingegaard) en Matteo (Jorgenson). Dan hebben we een kans."