Van de Velde vormt beachvolleybalduo met Brouwer

DEN HAAG (ANP) - Beachvolleyballer Steven van de Velde vormt in het komende seizoen een koppel met voormalig wereldkampioen Alexander Brouwer, meldt de volleybalbond. Matthew Immers, die tot vorig seizoen samenspeelde met Van de Velde, heeft met Ruben Penninga een nieuwe partner.

Brouwer (35) was op zoek naar een nieuwe teamgenoot, omdat Robert Meeuwsen vorig jaar zijn carrière beëindigde. Het duo Brouwer/Meeuwsen won olympisch brons op de Spelen van Rio 2016 en de wereldtitel in 2013.

Van de Velde en Immers wonnen vorig jaar in eigen land brons op het EK beachvolleybal. Dat was na de Olympische Spelen, waar veel ophef was over het verleden van Van de Velde. Britse tabloids hadden zijn veroordeling in 2016 voor seks met een minderjarig meisje opgerakeld. Van de Velde werd tijdens wedstrijden uitgejoeld door het publiek.

Overweging stoppen

Van de Velde vertelde na de Spelen dat hij had overwogen te stoppen, maar besloot het seizoen toch af te maken met Immers. Beiden gaan verder, maar wel met een nieuwe teamgenoot.

"Het is een intense tijd geweest, maar ik kijk met een goed gevoel terug op de jaren met Matthew", laat Van de Velde weten via de bond. "Ik waardeer ook zeker de steun die ik van hem heb gehad. Ik had na het EK in eigen land heel erg de behoefte om afstand te nemen. Er is natuurlijk veel gebeurd en dat hoofdstuk wilde ik echt afsluiten. Ik had het gevoel dat ik daar niet van kon loskomen als ik verder zou gaan met Matthew."

Ook Immers nam na het EK even afstand van de sport. "Dat hadden we allebei nodig. Ik begrijp de keuze van Steven. Daar hebben we uiteindelijk in een goed gesprek over kunnen praten en ik sta er wel achter. Met Ruben zie ik een mooie toekomst voor me. We hebben jaren terug al eens een paar keer samengespeeld en dat beviel goed. We gaan die draad weer oppakken en knallen."