Gasprijs gaat van hoogste niveau in twee jaar nu weer hard omlaag

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasmarkten hebben een turbulente week achter de rug. Sinds het begin van deze week is gas ruim 9 procent goedkoper geworden, nadat de Europese gasprijs maandag nog het hoogste niveau in twee jaar tijd had aangetikt.

Door het koude weer wordt er meer energie verbruikt voor verwarming, waardoor de gasvoorraden in Europa steeds verder afnemen. Door de mogelijke Amerikaanse importheffingen dreigde bovendien de aanvoer van vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de Verenigde Staten, nodig om de voorraden aan te vullen, verstoord te worden. Dit dreef de prijs flink op.

Maar donderdag riep Duitsland op om flexibeler om te springen met de doelen die de Europese Unie stelt voor de opslag van gas voor dit jaar. Ook hadden de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin deze week gesprekken over het starten van vredesonderhandelingen met Oekraïne. Dit nieuws zorgde er vervolgens voor dat de gasprijs weer hard omlaag ging.

De prijs voor gas op de gasbeurs in Amsterdam was vrijdagmiddag zo'n 50,70 euro per megawattuur.