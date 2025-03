Van de Zandschulp geeft zege uit handen tegen routinier Gasquet

BOEKAREST (ANP) - Botic van de Zandschulp is er maandag niet in geslaagd om de tweede ronde van het tennistoernooi van Boekarest te bereiken. De nummer 88 van de wereld gaf in Roemenië een ruime voorsprong uit handen tegen de Franse routinier Richard Gasquet en verloor met 6-4 5-7 1-6.

Van de Zandschulp (29) leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige zege tegen Gasquet. Hij had aan één break genoeg om de eerste set te winnen en brak de 38-jarige Fransman twee keer om op een 4-1-voorsprong te komen in de tweede.

Gasquet, die na Roland Garros afscheid neemt, liet daarna zien waarom hij ooit de nummer 7 van de wereld was. Hij brak de Nederlander vier keer op rij en pakte de tweede set met 7-5. Van de Zandschulp was het helemaal kwijt en wist in de derde set maar één keer zijn service te behouden.

Van de Zandschulp leverde eerder deze maand nog zijn beste prestatie van het jaar op Indian Wells, waar hij ten koste van Nick Kyrgios en Novak Djokovic de derde ronde bereikte.