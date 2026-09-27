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Van der Poel derde bij WK weg, Amerikaan McNulty wint na solo

Sport
door anp
zondag, 27 september 2026 om 21:30
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MONTREAL (ANP) - Wielrenner Mathieu van der Poel is als derde geëindigd bij het wereldkampioenschap op de weg. Op het afgeladen stadsparcours in het Canadese Montreal kleurde de 31-jarige Nederlander lange tijd de koers vanuit de kopgroep, maar op 33 kilometer van de finish kon hij net als alle anderen niet mee met de Amerikaanse winnaar Brandon McNulty. Michael Matthews uit Australië werd tweede, nipt voor de Nederlander.
Van der Poel, de wereldkampioen van 2023 en nummer 3 van een jaar later, dacht dat het heuvelachtige stadsparcours in Montreal aan de zware kant was voor hem, maar dat hij op een "superdag" zou kunnen winnen. Er waren nog veel andere kanshebbers, ook door het ontbreken van tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Vuelta vorige maand.
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