Van der Poel meldt bij rentree nog enige hinder van gebroken rib

MAASMECHELEN (ANP) - Mathieu van der Poel blijkt bij zijn val in de veldrit van Loenhout eind december een rib te hebben gebroken. De diagnose die destijds naar buiten werd gebracht door zijn ploeg Alpecin-Deceuninck was dat er sprake was van gekneusde ribben.

"Die rib is wel degelijk gebroken. Het is ook nog niet helemaal aan elkaar gegroeid. Het is onaangenaam rondfietsen, maar toch wel te doen", zei hij zaterdag bij de Vlaamse tv-zender Sporza voorafgaand aan de wereldbekercross van Maasmechelen. Daar maakt Van der Poel zijn rentree na vier weken afwezigheid. Met zijn blessure reed hij op 29 december nog wel de wereldbekerveldrit van Besançon, waar hij zijn vijfde zege in evenzoveel wedstrijden boekte.

"Dit is ook een test voor mij. Op de weg gaat het goed. Mijn conditie zelf is dan ook goed. Maar een cross geeft toch redelijk wat impact. De verkenning viel mee, dus hopelijk de wedstrijd straks ook", aldus de wereldkampioen, die volgende week in het Franse Liévin zijn titel verdedigt.