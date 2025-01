Dit zijn de beste universiteiten ter wereld: de VS en het VK domineren

De laatste wereldwijde ranglijst van universiteiten is gepubliceerd door Times. De nummer 1 is een oude bekende: de Britse Oxford University staat opnieuw bovenaan.

Instellingen worden gerangschikt op basis van vijf indicatoren: onderwijs, onderzoeksomgeving, onderzoekskwaliteit, internationale vooruitzichten en inkomsten en patenten uit de industrie.

Op basis hiervan domineren het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de top van de lijst. Er staat zelfs geen enkele andere universiteit in de top 10 en slechts 20 van de top 50 universiteiten in de wereld komen uit andere landen. De best presterende onder hen is de Zwitserse ETH Zürich op plaats 11, die zich richt op technische vakken. Daarna volgen twee scholen uit Beijing op plaats 12 en 13. Verderop staan universiteiten uit Singapore, Canada, Duitsland en Hong Kong in de top 50 van beste universiteiten ter wereld, evenals één universiteit uit Australië, Frankrijk, België en Japan.

Andere landen met veel universiteiten in de ranglijst verschijnen pas veel lager op de lijst. Naast Japan en China heeft India 107 universiteiten in de lijst, te beginnen met het Indian Institute of Science in de bovenste 200. Turkije en Iran hebben elk 91 en 81 noteringen, met als hoogste respectievelijk de Koç University in de onderste 300 en de Sharif University of Technology in de bovenste 300.

Bron: Statista