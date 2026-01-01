ECONOMIE
Van der Poel onklopbaar: zevende zege in zevende veldrit

Sport
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 16:25
anp010126122 1
BAAL (ANP) - Mathieu van der Poel heeft zijn zevende zege in zeven veldritten binnen. De wereldkampioen was op nieuwjaarsdag ook verreweg de sterkste in de Grote Prijs Sven Nys in het Vlaamse Baal. Eerder won de Nederlander in Loenhout, Gavere, Hofstade, Namen, Antwerpen en Koksijde.
De Brabander had in Baal het meeste last van Emiel Verstrynge. De Belg kon lang mee met Van der Poel, die iets voor de helft van de modderige cross ten val kwam en hard met zijn schouder tegen een hek viel. Hij krabbelde snel overeind, reed terug in het wiel van Verstrynge en plaatste later in de wedstrijd een beslissende versnelling.
Verstrynge kwam op 37 seconden achterstand als tweede over de finish, de Belg Thibau Nys werd derde op 1.16 minuut.
Als het goed is rijdt Van der Poel dit jaar nog zes veldritten, met als ultieme doel het prolongeren van zijn wereldtitel op 1 februari in het Zeeuwse Hulst.
