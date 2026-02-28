ECONOMIE
Van der Poel soleert naar zege in eerste Omloop Het Nieuwsblad

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 16:21
anp280226148 1
NINOVE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft bij zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad direct overtuigend gewonnen. De oud-wereldkampioen van Alpecin-Premier Tech, die in de openingskoers van het Belgische voorjaar zijn rentree op de weg beleefde, maakte het verschil op de Muur van Geraardsbergen. In de resterende 16 kilometer soleerde de 31-jarige Nederlander onbedreigd naar de finish in Ninove.
De tweede plaats was voor de Nederlander Tim van Dijke, die de sprint won van de Belg Florian Vermeersch.
Van der Poel reed de Omloop nog nooit, omdat die snel volgt op het einde van het veldritseizoen. Maandag besloot de recordkampioen in het veldrijden dat hij zijn vorm goed genoeg vond om zijn opwachting te maken.
