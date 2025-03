Van der Poel verrast concurrenten in San Remo met lange sprint

SANREMO (ANP) - Mathieu van der Poel moest op de Cipressa en de Poggio afzien om Tadej Pogacar bij te benen. Toen dat lukte en de Italiaan Filippo Ganna nog aansloot, wist de Nederlander wat hem te doen stond. Met een vroeg ingezette sprint verraste hij zijn twee medevluchters en won hij na 2023 voor de tweede keer Milaan-Sanremo.

"Ik was enorm gefocust en wist dat Tadej sterk zou zijn", vertelde Van der Poel in het flashinterview. "Ik voelde me goed, al was het begin verschrikkelijk met die kou en regen. Bij de kust klaarde het gelukkig op. Op de Cipressa was Tadej al indrukwekkend en ik wist ook dat hij me op de Poggio zou proberen te lossen. Dat lukte niet, ik wilde hem op de top nog counteren, maar hij was sterk genoeg om in mijn wiel te blijven."

Met de weer vooraan teruggekeerde Ganna daalde het drietal richting finishstreep. "Ik wist dat die andere twee een lange sprint wilden en dat zij dachten dat ik juist pas laat de sprint wilde inzetten. Ik heb ze verrast omdat ik me sterk genoeg voelde om het lang vol te houden. Het was de juiste tactiek. Het is heel bijzonder om met twee van zulke geweldige renners op het podium te staan en met de ploeg Milaan-Sanremo voor het derde jaar op rij te winnen."

Vorig jaar won zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen.