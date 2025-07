Tourrenners op pad voor rit met lastige finale

BAYEUX (ANP) - Na een korte rondrit door Bayeux is om 12.45 uur de zesde etappe van de Tour de France officieel van start gegaan. Drievoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar draagt voor het eerst deze Tour de gele trui. De Sloveen van UAE Team Emirates nam die woensdag over van Mathieu van der Poel. Beide renners worden kansen toegedicht op de ritzege na een lastige finale.

In de eerste helft van de rit over 201 kilometer liggen al twee beklimmingen van de derde categorie. In de laatste anderhalf uur volgen er nog drie, terwijl er op 5 kilometer van de finish een kort steil hellinkje ligt en het in de laatste 250 meter nog eens 14 procent omhooggaat. Alleen de echte 'punchers' - renners voor het korte explosieve werk - lijken een kans te maken in Vire Normandie waar de finish wordt verwacht rond 17.20 uur.