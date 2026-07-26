Van der Poel wint slotetappe Tour de France op Champs-Élysées

PARIJS (ANP) - Mathieu van der Poel heeft op de Champs-Élysées in Parijs de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Na een zenuwslopende finale, waarin hij met Tourwinnaar Tadej Pogačar ontsnapt was, wist hij zijn ploeggenoot Jasper Philipsen, die de sprint van de achtervolgende groep won, nipt voor te blijven. Groenetruidrager Mads Pedersen werd derde.

Pogačar heeft het algemeen klassement voor de derde keer op rij en voor de vijfde keer in zijn carrière gewonnen, waarmee hij gedeeld recordhouder is geworden wat betreft aantal Tourzeges.