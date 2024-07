Van der Poel zag vooraf gespannen Philipsen

SAINT-AMAND-MONTROND (ANP) - Mathieu van der Poel had vooraf gezien dat zijn ploeggenoot Jasper Philipsen "een beetje gespannen stond", vertelde de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck na de tiende etappe van de Tour de France. De Belg was vorig jaar goed voor vier ritzeges, maar dit jaar was het hem nog niet goed afgegaan. Tot de rit naar Saint-Amand-Montrond waar het dan toch weer lukte voor Philipsen.

"Vorig jaar was bijna elke sprint perfect. Dat was met vier ritzeges gewoon exceptioneel. Jasper legt zichzelf misschien soms te veel druk op. Ook vandaag stond hij een beetje gespannen, maar dat is niet per se negatief. Het wil ook zeggen dat hij echt gebrand is om te winnen. We hebben hem goed omringd zodat hij een beetje rustig bleef", aldus Van der Poel, die met een perfecte 'lead-out' het voorwerk deed in de massasprint. "Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan deze overwinning."

Van der Poel (29) heeft tijdens deze Tour zelf nog geen etappe gewonnen.