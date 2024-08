Van Rijthoven direct uitgeschakeld in kwalificaties US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Tim van Rijthoven is direct uitgeschakeld in de kwalificaties van de US Open. De 27-jarige Van Rijthoven, die deze zomer terugkeerde na een lange absentie vanwege blessures, verloor in de openingsronde met 6-2 7-5 van Kyrian Jacquet. De Fransman is de nummer 208 van de wereld.

Van Rijthoven (27) had zijn 'protected ranking' - een bevroren ranking bij een langdurige blessure - ingezet om deel te nemen in New York. Hij heeft geen klassering meer op de wereldranglijst.

Jesper van de Jong bereikte eerder wel de tweede ronde van de kwalificaties. Bij de vrouwen nemen Arianne Hartono en Suzan Lamens het tegen elkaar op in de voorronden.

Het hoofdtoernooi begint maandag.