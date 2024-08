Duurzaamheidsfondsen ASN verkopen beleggingen in kledingindustrie

DEN HAAG (ANP) - ASN Impact Investors heeft alle beleggingen in de kledingindustrie verkocht, waaronder aandelen van H&M, Puma en Marks & Spencer. Daartoe heeft het duurzame fondshuis besloten nadat het zijn beleid heeft aangescherpt. ASN Impact Investors meldt niet langer te investeren in bedrijven uit de fast fashion-industrie. Het verkochte aandelenpakket is ongeveer 70 miljoen euro waard.

Volgens directeur San Lie van ASN Impact Investors hebben de kledingconcerns ondanks aansporingen van de belegger te weinig vooruitgang geboekt bij hun verduurzaming. "Inmiddels concurreren deze kledingbedrijven ook met Chinese partijen als Shein en Temu, die nog sneller produceren. Dit staat verduurzaming in de weg. Daarom hebben we het drastische besluit genomen om niet meer te beleggen in deze kledingbedrijven."

ASN Impact Investors is onderdeel van de Volksbank. De beheerder van meerdere beleggingsfondsen richt zich op bedrijven, instellingen en projecten die naast een financieel rendement een positieve bijdrage leveren op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten. In totaal beheert het 4,2 miljard euro aan vermogen.

Beleggingen kledingindustrie

Het fondshuis sluit toekomstige beleggingen in de kledingindustrie overigens niet uit, omdat het kleding ziet als basisbehoefte. Wel moeten bedrijven uit de sector dan voldoen aan de aangescherpte eisen.

Lie meent dat de financiële sector een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan een duurzamere wereld. "Wij kunnen en moeten ervoor zorgen dat het geld de goede kant op gaat, richting een duurzamere toekomst. Met deze desinvestering geven we kledingbedrijven en andere investeerders een stevig signaal om nu echt vaart te maken met het verduurzamen van de kledingindustrie."