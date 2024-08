Van Schip achtste na twee onderdelen op olympisch omnium

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenner Jan-Willem van Schip staat op het omnium op de Olympische Spelen na twee onderdelen op de achtste plaats. De Schalkwijker, die al jaren in Wageningen woont, eindigde op de scratch als vierde. Op de temporace werd hij dertiende.

Op de temporace worden net als op de scratch veertig ronden gereden. Het verschil is dat er op dit onderdeel na de eerste vijf ronden bij elke doorkomst een punt te verdienen is. De Belg Fabio Van den Bossche pakte de meeste punten en nam meteen ook de leiding over in het klassement. Op de scratch was hij als derde geëindigd achter de Fransman Benjamin Thomas en de Deen Niklas Larsen.

Het omnium bestaat uit vier onderdelen. De afvalkoers en de puntenkoers volgen nog op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines.