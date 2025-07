ABU DHABI (ANP) - Reinier de Ridder is weer dichter bij een titelgevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC) gekomen. De 34-jarige vechtsporter uit Breda heeft ook zijn vierde wedstrijd in de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld gewonnen. Hij versloeg de Australiër Robert Whittaker, de voormalige kampioen in de klasse tot 84 kilogram. De jury wees de 'Dutch Knight' na vijf ronden als winnaar aan in een met 18.000 toeschouwers uitverkochte Etihad Arena in Abu Dhabi.