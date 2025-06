Veijer hoopt op plek bij eerste vijftien bij TT in Assen

ASSEN (ANP) - Collin Veijer gaat bij de TT in Assen voor een plaats bij de beste vijftien in de Moto2. "Ik denk dat we realistisch moeten zijn en geen gekke verwachtingen moeten hebben van het hele weekend", zegt Veijer bij Ziggo. "Een plek bij de eerste vijftien zou als een overwinning voelen."

Veijer heeft het de afgelopen tijd zwaar gehad bij zijn rentree in de Moto2. De 20-jarige motorracer uit Staphorst kon door een polsblessure twee grands prix niet meedoen, maar durfde het op het circuit van Mugello weer aan. Ook omdat hij zich komend weekend van zijn beste kant wil laten zien in de TT van Assen.

Veijer is bezig aan zijn debuutseizoen in de Moto2. Vorig jaar eindigde hij als derde in het wereldkampioenschap van de Moto3.