WK-leider Márquez crasht al in eerste training bij TT van Assen

ASSEN (ANP) - Motorracer Marc Márquez is al vroeg in de eerste vrije training bij de TT van Assen gecrasht. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP en leider in het huidige kampioenschap ging hard onderuit op zijn Ducati bij het uitkomen van de Ramshoek. De Spanjaard liep op eigen kracht de baan af, maar leek wel last te hebben van een hand.

De training in de MotoGP begon een uur later dan gepland. De TT lag in de ochtend een uur stil vanwege oliesporen op de baan. Die waren het gevolg van val- en glijpartijen in de training van de Moto3, toen het Drentse circuit nog nat was van de regen.

Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer kwamen heelhuids door de eerste vrije training van de Moto2. De 19-jarige Van den Goorbergh werkte een redelijke sessie af, met de elfde tijd als resultaat. Hij gaf op het Drentse circuit iets minder dan een seconde toe op de snelste coureur Alonso Lopez. Veijer kwam niet verder dan de 26e tijd, op ruim 2,5 seconden van Lopez.

Van den Goorbergh

Van den Goorbergh is pas 19 jaar, maar het wordt al zijn vierde TT. Het gaat de Brabander dit seizoen nog niet heel voortvarend. Zijn beste resultaat is de twaalfde plek in de Grote Prijs van Qatar. Vorige week crashte hij in de training bij de Grote Prijs van Italië op het circuit van Mugello en lukte het hem niet die hoofdrace uit te rijden.

Veijer maakte in Mugello zijn rentree na een polsblessure. Hij finishte als twintigste. De Staphorster rijdt met een plaat in zijn arm en hoopt er in Assen het beste van te maken. Vorig jaar eindigde hij als tweede in de Moto3 en was hij de eerste Nederlander sinds Wilco Zeelenberg en Loek Bodelier in 1994 met een podiumplek in de TT.