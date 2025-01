Veldrijder Del Grosso wacht nog één klus bij de beloften

HOOGERHEIDE (ANP) - Met een overwinning in Hoogerheide nam Tibor Del Grosso afscheid van de wereldbekercyclus veldrijden voor beloften. De 21-jarige renner uit Eelde verzekerde zich meteen ook van de eindzege in de cyclus en is volgende week de topfavoriet om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te veroveren in de categorie onder 23 jaar.

Daarna is hij ook in het veld voortaan eliterenner en hult hij zich niet meer in een mogelijke nieuwe regenboogtrui maar in het roodwitblauw. Vorige week pakte Del Grosso alvast de nationale titel bij de senioren.

Del Grosso werd vorig jaar al wereldkampioen bij de beloften, vaak een moment om over te stappen. "Ik heb er bewust voor gekozen om nog een jaar de wereldbeker en het WK bij de beloften te rijden. Een tweede wereldtitel is toch ook mooi, dat zou net zo veel voor mij betekenen", vertelde hij na zijn vijfde wereldbekerzege bij de beloften. "Ik voel wel druk, maar dat vind ik mooi. Vorig jaar werd er ook van mij verwacht dat ik de wereldtitel zou pakken. Ik heb genoten van mijn periode bij de beloften, van de uitstapjes met de nationale selectie, met Gerben (De Knegt, bondscoach). Er eindigt een periode."

Het WK in het Franse Liévin wordt zijn laatste cross van het seizoen, het dragen van de Nederlandse kampioenstrui is voor later in het jaar. "Ik ga even rust pakken en dan de weg op." In Parijs-Nice begint zijn wegseizoen bij Alpecin-Deceuninck.