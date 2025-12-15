ECONOMIE
Veldrijder Van der Poel treft rivaal Van Aert in Antwerpen

maandag, 15 december 2025 om 11:52
ARNHEM (ANP) - Bondscoach Gerben de Knegt heeft zoals verwacht Mathieu van der Poel geselecteerd voor de wereldbekers veldrijden in Antwerpen en Koksijde van komend weekend. De regerend wereldkampioen maakte zondag zijn rentree in de cross met winst in Namen. Hij treft zaterdag voor het eerst dit seizoen zijn Belgische rivaal Wout van Aert.
"Voor het publiek is het natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag aan de start staan in Antwerpen", zei De Knegt in een persbericht. "Het is lastig te zeggen wie van die twee er aan het langste eind zal trekken, maar de rentree van Van der Poel gaf in elk geval vertrouwen voor de reeks wedstrijden die komt."
"De periode rond kerst is voor de veldrijders een beetje de periode van de waarheid. Als je die periode goed doorkomt, dan kun je met vertrouwen uitbouwen naar de rest van het seizoen en het WK", aldus De Knegt.
