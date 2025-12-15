Buitenlandministers willen EU-veiligheidsgaranties voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne moet veiligheidsgaranties van de EU krijgen, vinden de ministers van Buitenlandse Zaken van onder andere Duitsland, Denemarken, Estland en Litouwen. De ministers van Denemarken en Estland hebben maandag gezegd daar een bijdrage aan te willen leveren, waarbij Estland concreet het sturen van troepen noemde. Het gebruik van de bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne maakt volgens deze ministers eveneens deel uit van veiligheidsgaranties.

De Deense buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen vindt dat Oekraïne binnen de EU net zulke veiligheidsgaranties moet krijgen als NAVO-bondgenoten hebben via artikel 5. Dat behelst dat een aanval op de een als een aanval op allen wordt beschouwd.

Ook de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Kęstutis Budrys wil een soortgelijk artikel binnen de EU voor Oekraïne. Versneld EU-lidmaatschap is volgens hem ook een belangrijke veiligheidsgarantie.