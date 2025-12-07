ECONOMIE
Veldrijder Vanthourenhout klopt Nieuwenhuis in wereldbekercross

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 16:34
anp071225089 1
TERRALBA (ANP) - De Belgische veldrijder Michael Vanthourenhout heeft op Sardinië de Nederlander Joris Nieuwenhuis van zijn eerste wereldbekerzege van dit seizoen afgehouden. Vanthourenhout was de beste op het parcours van Terralba, waar lang een groep van tien renners vooraan reed. Achter Nieuwenhuis pakte de Belg Laurens Sweeck de derde podiumplaats. De Nederlander Ryan Kamp werd vierde.
Toppers als de Belgische klassementsleider Thibau Nys, diens landgenoot Toon Aerts, de Nederlander Lars van der Haar en de Brit Cameron Mason ontbraken op Sardinië. Dat gold ook voor Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert. De Nederlander verschijnt volgende week in Namen voor het eerst deze crosswinter aan de start, Van Aert een week later in Antwerpen.
