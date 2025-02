Veldrijdster Brand boekt in Sint-Niklaas tiende seizoenszege

SINT-NIKLAAS (ANP) - Lucinda Brand heeft de Waaslandcross in het Belgische Sint-Niklaas op haar naam geschreven. De 35-jarige Dordtse van Trek Glowi Lions was na zes ronden net iets sneller dan de Italiaanse Sara Casasola. Inge van der Heijden werd derde.

Brand moest veel moeite doen om de 25-jarige Italiaanse bij te halen. Na een goede zandstrook in de voorlaatste ronde kwam ze weer bij Casasola. In de laatste ronde maakte Brand op de zandstrook het verschil en boekte zo haar vierde overwinning in de Waaslandcross. Het betekende haar tiende overwinning van het seizoen.