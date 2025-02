Brekelmans: plan vredesmacht Oekraïne moet er snel liggen

MÜNCHEN (ANP) - Binnen een paar weken, hooguit een paar maanden, moet er een plan liggen voor het beschermen van Oekraïne na een vredesakkoord met Rusland, denkt defensieminister Ruben Brekelmans. Nederland bekijkt wat het zou kunnen bijdragen.

De Europese bondgenoten van Oekraïne, die volgens de Verenigde Staten zogenoemde veiligheidsgaranties als een vredesmacht moeten bieden, moeten voortmaken, beaamt Brekelmans bij de grote veiligheidsconferentie in München. "Natuurlijk, er is haast geboden." Europa werd eerder deze week verrast door de aankondiging dat de VS en Rusland "meteen" zouden beginnen aan vredesbesprekingen. Om bij die onderhandelingen te mogen meepraten, zal Europa over de brug moeten komen, zei onder anderen NAVO-chef Mark Rutte.

De Tweede Kamer vroeg het kabinet eerder om constructief in gesprek te gaan over een vredesmacht en daaraan mogelijk deel te nemen. Brekelmans wil naar eigen zeggen niet meer kwijt over wat Nederland zou kunnen bijdragen om Rusland niet wijzer te maken.