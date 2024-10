Veldrijdster Brand wint met solo Superprestige Overijse

OVERIJSE (ANP) - Lucinda Brand heeft de tweede wedstrijd in de Superprestige op haar naam geschreven. De 35-jarige Zuid-Hollandse won in Overijse voor haar landgenote en wereldkampioene Fem van Empel. De Italiaanse Sara Casasola werd derde. Ceylin del Carmen Alvarado, een dag eerder nog de beste in de Exact Cross Heerderstrand, finishte als vierde.

Brand loste halverwege de koers Casasola, die haar als enige renster lang kon volgen. De Italiaanse kreeg in de achtervolging gezelschap van Van Empel, maar het tweetal kon er niet meer bijkomen, ook niet toen Brand nog een slippertje maakte.

Alvarado had de eerste wedstrijd in de Superprestige in Ruddervoorde gewonnen. Met haar vierde plaats staat ze op 17 punten. Brand en Van Empel hebben 1 punt meer.