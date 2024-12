Veldrijdster Brand wint Superprestigecross Diegem voor Alvarado

DIEGEM (ANP) - Lucinda Brand heeft de cross van Diegem in de Superprestige gewonnen. De 35-jarige veldrijdster was na zes ronden de beste voor landgenote Ceylin del Carmen Alvarado en Inge van der Heijden. Het is de tweede zege van Brand in de Superprestige dit seizoen.

Alvarado nam in de loop van de eerste ronde de leiding over van Van der Heijden en kreeg Brand als medekoploopster. Van der Heijden zat daar steeds vlak achter. Met nog twee ronden te gaan nam Brand een kleine voorsprong en gaf die marge niet meer weg. Alvarado kwam binnen op 29 seconden van de winnares. Van der Heijden, die nog materiaalpech kreeg, werd derde op een minuut.

In het klassement behoudt Alvarado de leiding. Brand volgt door de overwinning op 1 punt.

Brand was blij dat ze na meerdere tweede plaatsen eindelijk weer eens won. Het is haar vijfde zege van dit seizoen. "Dat betekent veel voor me", zei ze in het flashinterview na afloop. "Uiteindelijk start je daar toch voor. Het was echt lastig, want Ceylin kan zich goed vastbijten. Ik voelde dat ik beter was, maar dan moet je nog van haar afkomen. Toen ik een gaatje had bij een fietswissel ben ik nog een paar keer extra op de pedalen gaan staan en toen brak ze."