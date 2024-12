Groenendijk verovert wereldtitel dammen na zege op Anikejev

WAGENINGEN (ANP) - Dammer Jan Groenendijk heeft voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel veroverd. De 26-jarige Nederlander versloeg in het stadhuis van Wageningen in een tweekamp de Oekraïense titelverdediger Joeri Anikejev de benodigde twee keer.

Groenendijk won eerst de twaalfde en laatste partij, nadat alle partijen daarvoor in remise waren geëindigd. De tweekamp ging daarna verder, omdat er twee zeges vereist waren voor de wereldtitel. Daarna boekte Groenendijk na twee remises in de rapidpartijen de tweede benodigde overwinning in een partij blitz, een nog kortere variant.

De Nederlander was eerder al drie keer als tweede geëindigd in het WK. Vorig jaar pakte hij zilver achter Anikejev.