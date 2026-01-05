ECONOMIE
Verdediger Gvardiol van City heeft gebroken scheenbeen

Sport
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 21:08
anp050126225 1
MANCHESTER (ANP) - Verdediger Josko Gvardiol van Manchester City heeft zijn rechterscheenbeen gebroken. De Kroaat wordt volgens zijn club snel geopereerd. Het is nog onduidelijk hoelang hij moet revalideren.
De 23-jarige centrale verdediger viel zondag uit tijdens het thuisduel met Chelsea (1-1). Door zijn blessure krijgt mogelijk Nathan Aké, die geen basisplaats heeft bij City, meer speeltijd.
Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal ziet graag dat Aké meer in actie komt in aanloop naar het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij werd afgelopen week in verband gebracht met een vertrek naar FC Barcelona of AC Milan.
