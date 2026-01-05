Tennisser Djokovic onvoldoende fit voor toernooi in Adelaide

ADELAIDE (ANP) - Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het tennistoernooi van Adelaide. De winnaar van 24 grandslamtoernooien is nog onvoldoende fit. "Jammer genoeg ben ik er fysiek niet klaar voor", meldt hij op X.

Djokovic wilde zich vanaf 12 januari in Adelaide voorbereiden op de Australian Open, de eerste grandslam van het seizoen die op 18 januari in Melbourne begint. Djokovic schreef de Australian Open tien keer op zijn naam. "Ik focus me nu op de Australian Open", stelt de Serviër. "Ik kijk uit naar Melbourne en al die Australische tennisfans."

Djokovic beëindigde zijn afgelopen seizoen begin november met een titel in Athene en sloeg vervolgens de ATP Finals over.