ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verhoeven geeft geen krimp oog in oog met bokskampioen Usyk

Sport
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 20:04
anp140426186 1
LONDEN (ANP) - Bokser Rico Verhoeven heeft bij de traditionele staredown voorafgaand aan het aangekondigde gevecht met de ongeslagen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk uit Oekraïne geen krimp gegeven. De twee "onbetwiste wereldkampioenen" keken elkaar in Londen ruim twee minuten diep in de ogen, maar bewaarden de rest voor het gevecht op 23 mei tussen de piramides van het Egyptische Gizeh.
De 37-jarige Verhoeven torende uit boven de twee jaar oudere Usyk. Hij grijnsde licht, maar de Oekraïner, die van 24 overwinningen er negentien op knock-out won, hield zijn gezicht onverstoorbaar in de plooi.
Verhoeven zei ook dat Usyk natuurlijk neergaat als hij zijn beste slag kan laten neerdalen op de tegenstander. "Hij is een 'opgebouwde cruiserweight' en ik ben een zwaargewicht van nature. Dat is een groot verschil en dat is wat er gaat gebeuren als ik mijn beste slag goed kan afleveren."
Usyk was minder spraakzaam. Hij noemde Verhoeven een slechte voorspeller. "We zullen zien", reageerde hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

209475731_m

images

anp140426047 1

photosplitter-1776107090479

ANP-539032592

129366290_m

Loading