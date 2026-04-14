CDA 'gaat rustig kauwen' op asielwetten na debat in Eerste Kamer

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 19:50
anp140426184 1
DEN HAAG (ANP) - Het CDA "gaat rustig kauwen" op de asielwetten waar de Eerste Kamer maandag en dinsdag over heeft gedebatteerd. De partij bezit de sleutel tot een meerderheid voor de wetten, maar senator Madeleine van Toorenburg wilde dinsdag nog niet prijsgeven of haar fractie voor gaat stemmen. De stemming is volgende week.
In haar bijdrage was Van Toorenburg wel positief over de antwoorden van partijgenoot en asielminister Bart van den Brink. Maandag zei ze dat de antwoorden van de minister doorslaggevend zouden zijn voor de keuze van het CDA.
"Het zijn nette wetten die op een aantal punten zijn verduidelijkt", zei Van Toorenburg. "We hebben een tamelijk positief beeld van de wetten die nu voorliggen."
Door de antwoorden van Van den Brink, begon de PVV juist weer te twijfelen, omdat de minister de strafbaarstelling van illegaliteit zou afzwakken. Als de vier PVV-senatoren tegen stemmen, zou er met het CDA waarschijnlijk alsnog precies een meerderheid van 38 zetels zijn.
loading

Loading