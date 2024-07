Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd zich voor de finale van het EK te plaatsen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verloor in Dortmund met 2-1 van Engeland. Invaller Ollie Watkins maakte in de 90e minuut het winnende doelpunt.

Oranje was al in de zevende minuut op voorsprong gekomen door een fraai afstandsschot van Xavi Simons. Harry Kane benutte niet veel later een strafschop voor de Engelsen, die in de eerste helft duidelijk de betere ploeg waren.

De tweede helft was meer in evenwicht en kansen vielen er weinig te noteren. Toen een verlenging aanstaande leek, schoot Watkins vanuit de draai in de verre hoek raak.

Engeland neemt het zondag om 21.00 uur in de finale in Berlijn op tegen Spanje.