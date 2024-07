Axios: staf Biden gedagvaard in onderzoek naar mentale gezondheid

WASHINGTON (ANP) - Een door Republikeinen aangevoerde commissie van het Amerikaanse parlement heeft drie hoge medewerkers van het Witte Huis gedagvaard, aldus nieuwssite Axios. Volgens de site moeten de drie achter gesloten deuren een verklaring afleggen over de gezondheid van president Joe Biden. Zij krijgen tot 17 juli de tijd om te reageren.

De zogenoemde House Oversight Committee wil drie personen horen: vicestafchef Annie Tomasini, topadviseur Ashley Williams en Anthony Bernal, een belangrijke medewerker van first lady Jill Biden. Twee van die personen zouden toegang hebben tot de residentie van de president en zijn vrouw. In alle brieven staat dat de commissie vreest dat medewerkers van het Witte Huis eigenhandig het land besturen "terwijl de president daar niet toe in staat is."

In de VS ontstond discussie over de geschiktheid van Biden als presidentskandidaat na zijn moeizame debat tegen rivaal Donald Trump. De 81-jarige Democraat oogde soms verward en kwam lastig uit zijn woorden. De commissie zou nu willen achterhalen of medewerkers informatie hebben achtergehouden over de toestand van de president. Dat onderzoek kan zich in aanloop naar de verkiezingen maanden voortslepen. Het Witte Huis spreekt over een politieke stunt die vooral is bedoeld om in de media te komen.